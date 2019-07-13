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الحمصي والعبوشي بطلا “تنشيطية” التنس

منذ ساعة واحدة
الفائزون في لقطة تذكارية عقب تتويجهم- (من المصدر)

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عمان- الغد – توج الثنائي أحمد الحمصي ود.غسان العبوشي، بلقب البطولة التنشطية الرابعة للتنس، التي نظمها نادي التنس الأردني على ملاعبه في مدينة الحسين للشباب، بعد فوزهما على الثنائي سعيد عليان ود.فهمي عقاب بنتيجة 7-1.
وشارك في البطولة 32 لاعبا ولاعبة، حيث وصل لدور الثمانية كل من اللاعبين أحمد الحمصي وجمع 11 نقطة، د.غسان العبوشي وجمع 10 نقاط، د.فهمي عقاب وسعيد عليان وجمع كل منهما 9 نقاط، وفادي حدرج وجمع 8 نقاط، محمد فضة ومعن أبو شيخة ولكل منهما 6 نقاط، وأحمد القدومي نقطة واحدة.
ووفق رئيس النادي م.احمد القدومي، يقيم النادي يوم غد الأحد، حفل توزيع الجوائز عند الساعة الثامنة مساء في مطعم “ركن الجيران”.

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