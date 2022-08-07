“الحملة الأكاديمية الأردنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني” تدين العدوان الآثم على غزة

تدين الحملة الأكاديمية الأردنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني العدوان الآثم على غزة يوم أمس الجمعة، الموافق الخامس من شهر آب 2022، الذي أدّى إلى استشهاد (10) مواطنين من بينهم الطفلة آلاء قدّوم ذات الخمسة أعوام، وإصابة عشرات آخرين.

إنّ هذا العدوان الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، والذي استهدف المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، والذي قاده وزير الدفاع في دولة الكيان الصهيوني بيني غانتس ورئيس أركانه كوخافي، هو عمل إجرامي ضد الإنسانية بالدرجة الأولى، وجريمة حرب ضد المدنيين، ومخالف لجميع المعايير الإنسانية والأخلاقية وكافة القوانين والمعاهدات الدولية، وينم عن الشراهة التي تتمتع بها “إسرائيل” في استباحة الدم الفلسطيني، لتحقيق أهداف سياسية داخلية قبل الانتخابات القادمة، دون أدنى اعتبار للنتائج أو للمجتمع الدولي أو للمنظمات الحقوقية الدولية، بما فيها الأمم المتحدة وقراراتها.

إن هذا الإرهاب الإسرائيلي المستمر ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته، خاصة التعليمية منها، حيث تمّ استهداف جامعة القدس المفتوحة، يمارس بعلم ومباركة من الولايات المتحدة، التي كانت على علم بنيّة إسرائيل بقصف غزة، وهذا يعني أنّ الولايات المتحدّة شريك في الجريمة النكراء، التي تدينها الحملة الأكاديمية الأردنية وتستنكرها وتشجبها على جميع المستويات.

كما تطالب الحملة الولايات المتحدّة بتحمل مسؤوليتها مع دولة الكيان في تحمل تبعات هذه الجريمة المكتملة الأركان، والتي تمّ التخطيط لها وتنفيذها، عن سبق الإصرار والترصد.

كما تطالب الحملة المجتمع الدولي بالعمل على إدانة هذا العمل الجبّان، وكذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية ، وتطالب الأمم المتحدة بحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.