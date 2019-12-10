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الحمل الأقصى المتوقع خلال المنخفض 3200 ميجاواط

منذ 19 دقيقة
شركة الكهرباء الوطنية
شركة الكهرباء الوطنية

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عمان– توقعت شركة الكهرباء الوطنية ان يبلغ الحمل الاقصى للنظام الكهربائي خلال المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة حتى الجمعة المقبل 3200 ميجاواط.

واكدت في بيان صحفي، اليوم، انها استعدت للمنخفض باعلان حالة الطوارئ في محطاتها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

ووفق بيانات الشركة من المتوقع ان يبلغ الحمل الاقصى في فصل الشتاء الحالي، حوالي 3400 ميجاواط، علما بأن إجمالي الاستطاعة التوليدية من المحطات التقليدية المتوافرة على النظام الكهربائي في فصل الشتاء يصل الى 4350 ميجاواط.

وتعمل شركة الكهرباء الوطنية من خلال مركز المراقبة والتحكم الوطني التابع لها على مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء في فصل الشتاء من خلال خطط تشغيلية مناسبة للوضع الحالي والتأكد من جاهزية جميع محطات التوليد وخطوط النقل التابعة لها، وذلك لاستيعاب أي زيادة طارئة في الطلب على الكهرباء.-(بترا)

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