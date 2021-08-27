آخر الأخبارالغد الاردني

الحمل الكهربائي يسجل 3270 ميجا واط مساء الخميس

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد – سجل الحمل الكهربائي مساء أمس الخميس 3270 ميجاواط مقابل حمل صباحي بلغ 3080 ميجاواط بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وبلغ اقصى حمل كهربائي مسجل عام 2020 (3630) ميجاواط بنسبة نمو 7.4 بالمئة عن عام 2019 والذي بلغ 3380.
وأكدت الشركة ان النظام الكهربائي في المملكة قادر على تغطية اي أحمال كهربائية من مصادر التوليد المختلفة، وهناك خطط معدة مسبقا للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية الحارة .

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock