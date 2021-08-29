الحمل الكهربائي يسجل 3290 ميجا واط مساء السبت

عمان- سجل الحمل الكهربائي مساء أمس السبت، 3290 ميجا واط، مقابل حمل صباحي بلغ 3060 ميجا واط، بحسب بيان شركة الكهرباء الوطنية.

وبلغ أقصى حمل كهربائي العام الماضي 3630 ميجا واط، بنسبة نمو 7.4 بالمئة عن عام 2019 الذي بلغ 3380.

وأكدت الشركة في بيانها، أن النظام الكهربائي في المملكة قادر على تغطية أي أحمال كهربائية من مصادر التوليد المختلفة، وان هناك خططا معدة مسبقاً للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية.-(بترا)