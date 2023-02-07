الحمل الكهربائي يسجل 3980 ميجا واط مساء أمس الاثنين

أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية، أن الحمل الكهربائي المسجل مساء أمس الاثنين، بلغ 3980 ميجا واط، فيما بلغ الحمل الصباحي 3490 ميجا واط، وهو الأعلى منذ بداية الشتاء الحالي.

وكان أقصى حمل كهربائي مسجل في المملكة في كانون الثاني من العام الماضي، 4010 ميجاواط.

وأكدت الشركة في تصريحات سابقة، أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وأنها وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال شهور الذروة.

كما أكدت قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الشتاء من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة، والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية.

وعرض مساعد المدير العام للتشغيل في شركة الكهرباء الوطنية المهندس خالد الوليدي خلال تفقد وزير الطاقة مركز المراقبة والتحكم في شركة الكهرباء الوطنية اليوم الثلاثاء، لخطة الطوارئ المعتمدة بالهيئة والتي أعدتها الشركة، والتدابير الاحترازية استعدادا لفصل الشتاء بما في ذلك التأكد من جاهزية الفرق الفنية الخاصة للتعامل مع أي مشاكل فنية قد تطرأ على معدات نظام النقل الكهربائي (خطوط نقل الضغط العالي ومحطات التحويل).

وقال الوليدي إن الشركة رفعت جاهزيتها لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التشغيلية الملائمة، والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب أي زيادة طارئة في الطلب على الكهرباء.