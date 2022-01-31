الحمل فوق سن الأربعين.. متى يهدد حياة الأم وجنينها؟

ترجمة: سارة زايد- تعد النساء الحوامل فوق سن الأربعين أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

وفي حال أهملت الأم هذه الأمراض دون علاج، فإنها تعرض بذلك حياتها وحياة جنينها للخطر.

حينها، ستحتاج المرأة لرعاية طبية صارمة بشكل خاص، وغالباً ما تتطلب الراحة في الفراش لفترات طويلة، أو حتى دخول المستشفى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حالات الحمل المتعددة، التي تزداد تكراراً بعد سن 40 عاماً، تكون أكثر خطورة بالنسبة للأم مقارنة بالأجنة.

كما يزيد معدل الوفيات النفاسية بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 و 44 سنة، عن خمس إلى ست مرات عما هو عليه في سن العشرين، ويرجع سبب ذلك إلى المضاعفات النزفية والقلبية الوعائية.

مخاطر الحمل بعد سن الأربعين على الطفل

كلما زاد سن الأم، كلما زاد تواتر تشوهات الكروموسومات.

حينها قد تلجأ الأم الحامل إلى سحب السائل الأمنيوسي الذي يحيط بالطفل ويحميه خلال الحمل، للاختبار أو العلاج.

وهو ما يعرض الأم للإجهاض في حالة واحدة من كل 100 حالة، لتحديد ما إذا كان الجنين يحمل شذوذاً في الكروموسومات، وبالتالي فهو ليس فحصاً يتم إجراؤه دون التفكير فيه.

كما يؤدي سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل، وهما أكثر شيوعاً بعد سن الأربعين، إلى حدوث تشوهات أو ولادة مبكرة أو الوفاة في الرحم.

كيف تتم متابعة الحمل بعد بعد سن الأربعين؟

يجب إجراء فحص طبي كامل في بداية الحمل لتحديد عوامل الخطر المحتملة، لا سيما اضطرابات القلب واضطرابات الدورة الدموية والسكري، بهدف إدارتها على النحو الأمثل إذا لزم الأمر.

سيتعين على الأمهات الحوامل فوق سن الأربعين مراقبة حملهن بطريقة صارمة للغاية. على سبيل المثال، قد تكون الموجات فوق الصوتية أكثر تكراراً.

كيف تتم الولادة؟

بعد سن الأربعين، تكون الولادة القيصرية أكثر شيوعاً. ففي هذا العمر، وإلى جانب التاريخ الطبي المحتمل للأم (مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسمنة، والأورام الليفية الرحمية)، غالباً ما يظهر الأطفال المؤخرة (الأرداف إلى الأمام) وغالباً ما تكون ضخمة جداً للولادة الطبيعية.

بعد الولادة، يزداد خطر الإصابة بالنزيف أو التهاب الوريد ويتطلب ذلك مزيداً من المتابعة واليقظة من قبل الفريق الطبي.

المصدر: صحيفة فيدال الفرنسية