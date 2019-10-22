الحمود يشارك في قمة قادة الشرطة الدولية بكوريا الجنوبية

عمان- الغد- شارك مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود في قمة قادة الشرطة الدولية والتي حملت عنوان “تشاركية عالمية نحو تطوير انظمة الشرطة الذكية” المنعقدة في جمهورية كوريا الجنوبية بمشاركة قادة الشرطة في 29 دولة وممثلين عن المنظمات الدولية .

والتقى اللواء الحمود على هامش القمة عددا من قادة الشرطة المشاركين حيث تباحثوا سبل تعزيز اواصر التعاون وفتح مجالات للتعاون وتبادل الخبرات الشرطية المختلفة مستقبلا.

كما شارك مدير الامن العام في الاحتفال بالذكرى ال 74 ليوم الشرطة الكورية الجنوبية والذي كان برعاية رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك يون.

وحضر مدير الامن العام افتتاح معرض اكسبو الدولي للشرطة 2019 والذي عرض فيه احدث الاجهزة والانظمة الالكترونية والمهمات الشرطية وانظمة الذكاء الصناعي التي طورت لتساهم في رفع كفاءة العمليات الشرطية.

كما حضر الفعاليات السفير الاردني في كوريا الجنوبية سعادة السيد عادل العضايلة واعضاء السفارة الاردنية في العاصمة سيؤول.

واستقبل المدير العام للشرطة الكوريه اللواء مين جاب ريونج مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود حيث تباحثا سبل تعزيز التعاون الشرطي والامني بين البلدين الصديقين في المجالات التدريبية وبناء القدرات، ونقل الخبرات والتجارب الشرطية والتكنولوجيا الحديثة خاصة تجربة الخدمات الشرطية الذكية، وفتح آفاق جديدة لأطر التعاون بين البلدين .