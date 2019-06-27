الحمود: ماضون بحزم ضد مطلقي العيارات النارية

عمان- قال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود إن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ توجيهات جلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، التي نضعها كمنتسبين للأمن العام نبراساً ونهج عمل لنا في العطاء والعمل في سبيل خدمة الوطن والحفاظ على امنه واستقراره.

واكد اللواء الحمود خلال لقائه اليوم بقادة أمن الأقاليم وقادة عدد من الوحدات والادارات الشرطية ضرورة المباشرة بتنفيذ توجيهات جلالة القائد الاعلى خلال ترؤسه اجتماع مجلس السياسيات الوطني أن “سيادة حكم القانون أولوية، وانه يجب تطبيق القانون على الجميع، دون تدخل الواسطة والمحسوبية، وضرورة وقف الاذى الذي يلحق بالمواطنين جراء اطلاق العيارات في المناسبات، وإنفاذ القانون ومحاسبة كل من يقوم بذلك الفعل وتطبيق القانون عليه بحزم وعدالة”.

وشدد اللواء الحمود على ضرورة المباشرة بوضع الخطط الامنية العاجلة والكفيلة بالقضاء على ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات ووضع آليات لضبطها والتعامل مع كافة البلاغات الواردة بخصوصها ومتابعتها دون تهاون، وعدم اغفال تلك البلاغات، والتأكيد على القاء القبض على مطلق العيارات النارية وضبط السلاح الذي بحوزته، واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقه، والبناء على ما تم الوصول اليه في الحد من تلك الظاهرة وصولا للقضاء عليها لنساهم بذلك في حماية الارواح وإماطة الاذى الذي قد يلحق بأفراد المجتمع جراء تلك الظاهرة الخطيرة”.

وأشار الى الاستمرار في الدور التوعوي ونشر الثقافة الرافضة لتلك الظاهرة والوصول لكافة شرائح المجتمع ومشاركة المواطن لرجال الامن العام في نشر الوعي لخلق قاعدة مجتمعية نابذه لها ومتكاتفته ضدها.

ووجه مدير الأمن العام الى ضرورة الاستمرار في الحملات الأمنية في جميع مناطق المملكة وتكثيفها لزيادة الرقابة والفعالية الشرطية وتفعيل نقاط الغلق لفرض القانون ومنع الجريمة والقاء القبض على المطلوبين خاصة الخطرين منهم.

وطلب مدير الأمن العام من كافة ابناء الوطن الوقوف مع رجال الامن العام اثناء تأديتهم لواجبهم واعتبار انفسهم جزءا من المنظومة الامنية، والعمل سويا للحفاظ على الامن والاستقرار وحماية الارواح، وعدم السماح لأي شخص كائنا من كان بالتعدي على القانون والحاق الاذى بغيره كما وتقدم بالشكر لكافة وسائل الاعلام الوطنية التي كانت على الدوام الداعم لنا اثناء تأديتنا لواجباتنا والمساندة لنا في جهود التوعية والتصدي لكافة اشكال الجريمة والسلوكيات السلبية التي تظهر في المجتمع، مؤكدا اننا جميعا سنبقى على الدوام عند حسن ظن سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بالقيام بكل ما من شأنه خير الوطن والمواطن مع التأكيد على تطبيق القانون بكل احترام.-(بترا)