الحموري: الحكومة ملتزمة بتطبيق حوافز الصناعة بأثر رجعي

طارق الدعجة

عمان- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري التزام الحكومة بتطبيق الحوافز الضريبة للقطاع الصناعي بأثر رجعي اعتبارا من بداية العام الحالي.

وبين الحموري خلال لقاء نظمته جمعية المصدرين الأردنيين مساء الأحد أن الحكومة ما تزال تعكف على إعداد مشروع نظام الحوافز الضريبة للقطاع الصناعي حيث سيتم العمل به قريبا.

وقال الحموري “رغم الإشكاليات التي تواجه الاقتصاد الوطني إلا أن هنالك مؤشرات إيجابية تم تحقيقها خصوصا فيما يتعلق بزيادة الصادرات وتخفيض عجز الميزان التجاري وارتفاع مؤشر النشاط السياحي بالمملكة”.

وأضاف أن “الظروف الصعبة التي واجهت الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية جلها لم يكن لنا علاقة بها وتحملنا أكثر من قدرتنا وكان سببها ظروف خارجة شهدتها المنطقة والتي أدت إلى تدفق اللاجئين وانسداد أسواق تقليدية وانقطاع الغاز المصري”.

وبين الوزير الحموري أنه “بفضل جهود وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واحترام الدول لنا استطاع ان يحقق نقاط قوة على الخريطة العالمية وبناء علاقات قوية مع مختلف دول العالم”.

وأكد أن تحقيق معدلات نمو بالاقتصاد الوطني يتطلب التركيز على أدوات أكثر فاعلية من خلال زيادة حجم الاستثمارات والتركيز على نمو قطاع الخدمات والصادرات والسياحة.

وبين أن الوزارة قامت أخيرا بتحديد مصفوفة تتضمن التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية حيث تم عقد سلسلة اجتماعات مع مختلف الجهات لتحديد وتصنيف تلك التحديات وبدء العمل على حلها، مشيرا إلى وجود تحديات لها أبعاد مالية وأخرى تشريعية.

وأوضح الحموري أن المصفوفة تعزز العمل المؤسسي ما بين القطاعين العام والخاص في تحديد الاشكاليات والسعي إلى معالجتها، مؤكدا حرص الوزارة على التواصل المستمر مع مختلف القطاع الاقتصادية.

وقال الحموري ان تقرير سهولة ممارسة الأعمال من الأمور التي تتصدر اهتمامات المستثمر عندما يقرر إقامة مشروع في بلد معين، داعيا القطاع الخاص إلى التفاؤل بالمستقبل.

من جهته، قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر ابو وشاح، ان المصدر الأردني واجه خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة كان ابرزها فقدان الاسواق التقليدية ما دفع الجمعية لتنظيم برامج ترويجية لفتح اخرى أمام الصادرات، والتركيز على تنظيم المعارض والبعثات التصديرية وتطوير برامج تدريبية لرفع كفاءة الصناعي فيما يتعلق بالتصدير.

وأكد ان الظروف الصعبة التي تمر على الصناعة الوطنية اليوم تتطلب اتخاذ قرارات تحفيزية سريعة لتخفيض كلف الانتاج ودعم تنافسية المنتجات، مشيرا الى ان القطاع الصناعي يسهم بنحو 24 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ويشغل 250 ألف عامل.

وشدد على أن السرعة في إقرار الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي ستخفف من ارتفاع كلف الانتاج وستزيد من قدرة المصدر على المنافسة، مؤكدا أن الصادرات تعد مفتاح النمو الاقتصادي وتسهم في تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية والمساعدة في توفير المزيد من فرص العمل.

واكد ابو وشاح ضرورة وجود خطة تسويقية واضحة في الاسواق ذات الاولوية وتقديم الدعم للشركات خصوصا الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بالمعارض الخارجية بما يمكنها من تسويق منتجاتها بالأسواق التصديرية، مطالبا بتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول المنتجات الأردنية إلى اسواقها.

بدوره، شدد الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك الذي دعم اللقاء، علاء قمصيه، على ضرورة التعايش مع الواقع الجديد للاقتصاد الوطني الذي يعاني اليوم من تحديات اقتصادية صعبة جراء تراجع معدلات النمو ولم يعد بالامكان الاعتماد فقط على المساعدات الخارجية وزيادة المديوينة.

ولفت قمصية إلى أن الواقع الجديد للاقتصاد الوطني يستوجب من القطاعين العام والخاص البدء ببناء نموذج اقتصادي اكثر استدامة واقل اعتمادا على المساعدات الخارجية للوصول الى دولة الانتاج وتنويع الأسواق التصديرية والتركيز على القطاعات الاقتصادية التي تملك مقومات ومزايا كبيرة.

وخلال اللقاء دار نقاش موسع بين الحضور والوزير الحموري تركز على قضايا تتعلق بالضرائب المفروضة على القطاع الصناعي وأهمية إعادة النظر فيها والاهتمام بقطاعي الزراعة والخدمات واغراق السوق المحلية ببضائع مستوردة والتوسع في اعفاء مدخلات الانتاج والاسراع باقرار حوافز القطاع الصناعي.