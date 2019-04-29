الحموري: السلطات الليبية لا تلتزم بدفع مستحقات المستشفيات الخاصة

محمد أبو الغنم

عمان– ما تزال جمعية المستشفيات الخاصة تنتظر من الحكومة الليبية الوفاء بالتزاماتها تجاه الفواتير الخاصة بالمستشفيات رغم الوعود المتكررة التي قطعتها الأخيرة مرارا وتكرارا.

وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، د.فوزي الحموري “إن السلطات الليبية قطعت وعدا بدفع مستحقات المستشفيات الخاصة، إلا أنها لم تدفعها بعد”.

وأكد أن الجمعية تلقت وعودا كثيرة لحل هذا الملف، لكن الوعود ما تزال قائمة لكن بدون تنفيذ.

وأضاف الحموري أنه رغم الاجتماعات والاتفاقيات مع الجانب الليبي لإغلاق ملف المستحقات المالية للمستشفيات على المرضى الليبيين، إلا أن القضية ما تزال عالقة.

وبين الحموري أن المبلغ المستحق على الجانب الليبي لقاء علاج المرضى يبلغ حاليا 220 مليون دولار بعد التدقيق من لجان مختصة؛ إذ تم الاتفاق خلال العام الماضي على آلية دفع هذه المبالغ على 3 دفعات تبدأ بدفع 50 % من المبلغ في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ودفع الدفعة الثانية البالغة 25 % في شهر شباط (فبراير) الماضي، لتدفع الدفعة الثالثة والأخيرة البالغة 25 % في شهر نيسان (إبريل) الحالي، لكن لم يتم دفع أي مبلغ من المستحقات المالية.

وبين “ننتظر اجتماعا مع الجانب الليبي لإيجاد حل لهذه القضية الذي كان من المفترض الأسبوع الماضي لكن تم تأجيله”.

وأكد الحموري أن مبلغ 220 مليون دولار مستحقات المستشفيات على الجانب الليبي مترتبة منذ 5 سنوات.