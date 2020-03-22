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الحموري: السلع متوفرة بكميات كبيرة

منذ 21 دقيقة
وزيرا للصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق محمد الحموري

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عمان – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في تصريح صحفي اليوم الأحد أن الوزارة تواصل عملها لأجل وضع الترتيبات اللازمة لادامة توفر السلع التموينية في كافة المحافظات وتوفيرها للمواطنين بما يلبي احتياجاتهم .
وأكد د. الحموري أن كافة السلع التموينية متوفرة بكميات كبيرة في السوق المحلي وهي أعلى من الحدود الآمنة من كل سلعة سواء من الانتاج المحلي أو الكميات الموردة للمملكة من الخارج.
وقال أن الوزارة تعمل بتشاركية تامة مع القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة للمحافظة على المخزون الغذائي وابقاءه ضمن الحدود الآمنة بشكل مستمر.

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