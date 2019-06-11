الحموري: المديونية 28 مليار دينار 40% منها لا علاقة للأردن فيها

أحمد التميمي

إربد- قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري إن حجم المديونية بلغ 28 مليون دينار نسبة 40% منها لا علاقة للأردن فيها جراء انقطاع الغاز المصري من جهة والأوضاع في المنطقة وإغلاق الحدود.

وأضاف خلال لقاءه بعدد من الصناعيين في غرفة صناعة إربد، أن المؤشرات تؤكد تحسن الأداء هذا العام وهذا التحسن نسبي يختلف من قطاع لآخر.

وأكد الحموري أن الاقتصاد الأردني عانى خلال الأربع سنوات الماضية بشكل كبير وكان صعب جدا و80% لن تحل تلك المشاكل بين يوم وليلة وأن المؤشرات يتجه نحو التحسن.

وأوضح أن هناك مشاكل متشابكة بين جميع القطاعات والحل يكمن بحل تلك المشاكل بشكل جماعي وليس فردي وهناك لحان فرعية مشكلة من جميع القطاعات تجتمع باستمرار لحل تلك المشاكل.

ولفت إلى أن نسبة الصادرات زادت في الربع الأول من العام الحالي 9.3%، مؤكداً أن الاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول وتسهيل قواعد المنشأ أسهمت في تسهيل البضائع إلى الخارج.

وأشار إلى أن الحموري أن الأردن اضطر إلى وقف الاستيراد من سورية بعد قرار مماثل من الشقيقة سورية بوقع استيراد البضائع والصناعات الأردنية بالرغم من كل المحاولات التي قامت بها الحكومة مع الحانب السوري للسماح بتصدير الصناعات الأردنية

وأكد الحموري أنه إذا سمحت سورية بدخول الصناعات الأردنية فإنه سيتم إلغاء القرار الذي تم اتخاذه بوقف استيراد البضائع السورية.