الحموري: انخفاض أسعار الخضار وتنفيذ 311 جولة رقابية

عمان- قال وزير الصناعة و التجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان السوق المحلي شهد اليوم مسارا تصحيحيا لأسعار الخضار التي ارتفعت خلال الأسبوع الماضي وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة وعلى وجه الخصوص تحديد سقوف سعرية لبعض الأصناف وكذلك أسعار بيض المائدة والدجاج اضافة الى وفرة الكميات المطروحة في السوق من مختلف أنواع الخضار .

وأضاف الحموري في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” اليوم الأحد إن أسعار بعض أصناف الخضار انخفضت الى ما دون السقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة، مشيرا الى تنفيذ فرق الرقابة 311 جولة على الأسواق في كافة المحافظات منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى اليوم، تم خلالها ضبط 333 مخالفة واغلاق 143 محلا تجاريا لمخالفتها السقوف السعرية المحددة لها .

وقال، ان عمليات الرقابة المكثفة مستمرة على الأسواق في جميع المحافظات للتأكد من وفرة السلع واستقرار أسعارها والتزام المحلات التجارية بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة، لافتا الى ان غرفة الطوارئ في الوزارة مستمرة أيضا باستقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين واستفساراتهم بشأن الأسواق.

واكد مجددا توفر مخزون استراتيجي ومريح من مختلف المواد التموينية سواء المنتجة محليا أو الموردة للسوق المحلي من مناشئ مختلفة ولفترات تتجاوز الحدود الآمنة من كل سلعة بما في ذلك مادتي والقمح والشعير ولم تسجل حالات نقص في أي سلعة تموينية خلال الأسبوعين الماضيين رغم الاقبال الكبير وارتفاع الطلب.

وتستقبل الوزارة ملاحظات الاخوة المواطنين على الهواتف المعدة لذلك وهي 5663758/06 و 5604294/06 و 5629060/06.

بترا