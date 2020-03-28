الحموري: انخفضت الشكاوى حول أسعار الخضروات من ألف إلى 150

عمان-الغد- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، السبت، إن الرقابة مستمرة على كافة المحافظات، وقد انخفضت الشكاوى حول أسعار الخضروات من ألف إلى 150 شكوى اليوم.

وأشار الحموري إلى انخفاض الشكاوى حول بيع بيض المائدة إلى 30 %، وفيما يتعلق بالخضروات والفواكة قال أنه تم فرض سقوفاً سعرية على البيع للمواطن، ومن ثم فرضنا سقوفاً سعرية على بيع الجملة.

وفيما يتعلق بتوزيع الأعلاف لمربي الماشية سيبدأ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، حيث سيمنحوا تصاريح إلكترونية وسيتم تنظيم الدور والأوقات والساعات لكل مربٍ على حدة، وإذا وجدت أي مشاكل سيتم التعاطي معها أولاً بأول.

وأضاف الحموري أن رفوف المتاجر لم تخلُ ولن تخلو، فمخزوننا متوفر من كل الأصناف، وأي مشكلة في سلاسل التوريد سيتم متابعتها، وسنتابع كل شيء لحل أي مشكلة حتى الدخان.

وأكد الحموري أنه وصلنا إلى صفر شكاوى في الخبز بعد أن كانت 750 شكوى قبل أيام، في حين انخفضت الشكاوى حول بيع بيض المائدة إلى 30 %.