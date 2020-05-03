الحموري: تأجيل النظر بقطاع المسابح والأندية الرياضية

عمان – الغد – أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في ايجاز صحفي اليوم الأحد ضمن سلسلة من القرارات في ظل تفشي فيروس تأجيل النظر بقطاعات المسابح العامة والنوادي الرياضية.

وكانت اللجنة الأولمبية بصفتها المظلة الرسمية للرياضة الأردنية قد كثفت اتصالاتها مع الجهات الحكومية والمعنية، لضمان اتخاذ التدابير الخاصة بعودة النشاطات الرياضية، وذلك للتخفيف من حجم الأضرار المالية التي لحقت بالرياضة الأردنية جرار قرار وقف النشاطات الرياضية والتجمعات في مدن ومناطق المملكة كافة.

واكدت اللجنة الأولمبية وقوفها خلف الجهات المعنية في مواجهة جائحة كورونا، لضمان عودة آمنة للملاعب الرياضية وعدم تعرض أي من الرياضيين الممارسين للألعاب والنشاطات أو الجماهير إلى الإصابات.

ورفعت اللجنة الأولمبية تقريرها الخاص الى رئاسة الوزراء، والذي اشتمل على حجم الأضرار المالية التي لحقت بالرياضة الأردنية جراء توقف النشاطات والبطولات الرياضية كافة، حيث اشار التقرير إلى خسائر الاتحادات والأندية والمراكز الرياضية حيال توقف النشاطات، وما ترتب عليها من التزامات مالية للاعبين والمدربين والإداريين، والنفقات المالية الأخرى.

وكان الناطق الاعلامي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات في حديثه لـ “الغد” قبل أيام قد لفت انه ومن خلال تجربته في التعامل مع هذا الوباء والإجراءات التي اتخذتها الجهات ذات العلاقة، فانه شخصيا يقدم نصيحته بعدم رفع الحظر عن النشاطات الرياضية في الوقت الحالي، خصوصا وأن اغلب دول العالم ما تزال مغلقة تماما على جميع النشاطات والتجمعات ومن بينها الرياضية، وذلك للحد من خطورة انتشار فايروس كورونا.