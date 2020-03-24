الحموري: سنغلق أي مخبز يقوم بالبيع المباشر

الغد- أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري انه سيتم وبالتنسيق مع الجهات المختصة إغلاق أي مخبز يقوم بالبيع المباشر فورا مؤكدا أهمية التزام المخابز في كافة المحافظات بإلية تزويد المواطنين بالخبر حفاظا على السلامة العامة وتعزيزا للإجراءات الهادف لمواجهة فايروس كورَونا.

وقال إنه تم تزويد المخابز بمادة الطحين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال الخبز للبيوت وضمن الآلية المعلنة والتي يتوجب على الجميع الالتزام بها حفاظ على سلامتهم وسلامة الآخربن.

وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تتابع وبشكل مستمر المخابز للتأكد من التزامها بالالية وعدم البيع المباشر داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي مخبز يقوم بالبيع المباشر.