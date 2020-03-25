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الحموري: سنغلق المحال التجاريّة التي تتجاوز السقوف السعرية

منذ ساعة واحدة

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عمان-الغد– قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إنه تم إغلاق أكثر من 20 منشأة لمخالفتها للتعليمات، مضيفا أنه في حال تجاوز السقوف السعرية سيكون هناك إغلاقات للمحال التجاريّة.

وأضاف الحموري أن هناك التزام بتعليمات السلامة العامة بشكل عام من المحلات والمواطنين، لكن هناك مخالفات تم التعامل معها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ضم وزراء الإعلام و الصناعة والتجارة والتموين، والزراعة، والصحّة، للحديث عن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائيّة، والقطاع الزراعي، وأبرز المستجدّات حول الواقع الصحّي للمصابين.

من جهته قال وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة، “ورّدنا ما يزيد عن 2000 طن من الخضروات إلى من المزارعين إلى الأسواق، وأنه تم توريد 1000 طن من الدواجن، و1000 طن من الألبان ومشتقاتها إلى الأسواق، وقد ورّدنا ما يزيد عن 2000 طن من الخضروات من المزارعين إلى الأسواق.”

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