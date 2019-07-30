الحموري: نتطلع لزيادة التبادل التجاري مع فلسطين

رام الله- افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، ووزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، المعرض الخامس للصناعات والمنتجات الأردنية الذي نظمته غرفة صناعة عمان في مدينة جنين شمال الضفة الغربية وبمشاركة محافظ جنين أكرم رجوب وممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني والأردني و50 شركة أردنية من مختلف القطاعات الصناعية.

وقال الوزير الحموري، أول من أمس “إننا نتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري مع فلسطين، وقد شهدنا ارتفاعا في التجارة البينية، وهناك إرادة سياسية بزيادتها رغم كل التحديات، واليوم نأتي للمرة الخامسة لتحقيق ذلك ونأمل أن تكون المرة المقبلة في القدس العاصمة”.

وأشار الحموري، الى نتائج اجتماع اللجنة العليا المشتركة التي انعقدت في 7 تموز (يوليو) الحالي في عمان بشأن التوقيع على العديد من المذكرات التي تقضي بالاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس والتعاون مع مؤسسة الدواء والغذاء الأردنية، مؤكدا “يوجد تطابق في وجهات النظر رغم حجم العوائق التي تواجهنا؛ حيث نعمل على زيادة التبادل التجاري وبحث أهمية استغلال الفرص التسويقية في الأسواق العالمية وتحقيق التكامل في مختلف المجالات”.

ومن جهته، قال العسيلي، خلال افتتاحه المعرض نيابة عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية “إن مساعي حثيثة تبذل لرفع حجم التبادل التجاري بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية الى مليار دولار ومع جميع الدول العربية عبر الأردن البوابة الشرقية لعمقنا العربي”.

وأشار العسيلي، الى الاتفاق على إنشاء الشركة المشتركة لإدارة المنطقة الحرة الأردنية الفلسطينية التي ستعمل على إدارة المنطقة اللوجستية وتقديم الخدمات المطلوبة لتسهيل حركة الاستيراد والتصدير، والأثر الإيجابي المتوقع جراء ذلك ومساهمته في تحسين مستوى التجارة، مؤكدا “التنسيق والعمل المشترك بين الجانبين لإيجاد الآليات التي من شأنها تسهيل التجارة وتذليل العقبات التي نواجهها نظرا للسياسات التعسفية والتمييزية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وتنعكس آثارها على حجم التجارة البينية وما يترتب عليها من زيادة التكلفة والوقت وتحد من القدرة التنافسية لمنتجاتنا الفلسطينية”.

وقال “إن تنظيم هذا المعرض يعد بمثابة رسالة مؤازرة وتأييد لتوجهات الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال من خلال تجسيد تكاملنا مع المملكة الأردنية الهاشمية وأشقائنا العرب، وتعكس أيضا الإصرار على الحضور في فلسطين التي تتعرض الى حصار اقتصادي وابتزاز مالي وسياسة التهجير القسري وعملية الهدم في قرية صور باهر”.

وأضاف “أن تنظيم المعرض في محافظة جنين فرصة لرجال الأعمال لزيارة مدينة جنين الصناعية، التي تعد المنطقة الصناعية الحرة الوحيدة في فلسطين، وقد تم إحالة العطاء للشركة المطورة إلى شركة الكاي التركية المتوقع توقيع عقد بدء التنفيذ للبنية التحتية خلال الأسبوع المقبل”، داعيا الى عقد الشراكات للاستثمار في هذه المنطقة.

وعلى صعيده، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية عمرو هاشم “إننا معنيون في الترويج للمنتجات الأردنية في أسواقنا لتحقيق التكامل الاقتصادي، ومن المهم أن يكون هذا المعرض قاعدة جديدة للانطلاق نحو علاقات اقتصادية مزدهرة وناجحة في المستقبل بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية بما يتناسب وتطلعاتنا في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي”.

ومن جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة جنين عمار أبو بكر، أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين وقدرات الغرف التجارية في ترجمة هذه العلاقة، لافتا الى الاعتزاز بالمنتجات الأردنية الى جانب المنتجات الوطنية، قائلا “ونتطلع الى التكامل في فتح أسواق جديدة”.

يشار الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 230 مليون دولار العام 2017، منها 153 مليونا واردات سلعية من الأردن، و77 مليونا صادرات سلعية للأردن، في حين أظهرت بيانات العام 2017 أن 63 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فلسطين تتركز في قطاع الوساطة المالية، واستحوذت الاستثمارات الوافدة من الأردن على ما نسبته 3ر81 بالمائة من هذه البيانات.-(بترا)