الحموري: نراعي بالفترة الحالية أهمية الاستقرار الاقتصادي

عمان– اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان الحكومة تقدر خلال هذه المرحلة مراعاة الاستقرار الاقتصادي وواقع القطاعات الاقتصادية تدريجيا مقارنة مع واقع الدول في المنطقة ودول العالم.

واشار الحموري خلال ايجاز صحفي من المركز الوطني للامن وادارة الازمات الى النجاح في مختلف المجالات سواء على الواقع الصحي او الاقتصادي وبالمحافظة على استمرارية الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء وخلافها دون انقطاع اضافة الى توفير المواد الاساسية من الغذاء الاساسي للمواطن في مرحلة الاغلاق الكامل.

وقال اننا بدأنا تدريجيا خلال المرحلة الماضية باعطاء الاولوية في جميع القرارات للبعد الصحي وكان هناك الاسس التي ننظر لها ونرتكز عليها في هذه القرارات فالبعد الصحي كان على رأس هذه الاولويات واحتياجات المواطنين الاساسية كانت من ضمنها. واوضح الحموري ان تلبية هذه الاحتياجات كان يتطلب قرارات بشكل دوري ومكثف للتعاطي معها لحماية المواطنين صحيا وتجنب هذا الوباء باكبر قدر ممكن، مبينا ان هناك تعاونا من لجنة استمرارية العمل في اتخاذ القرارات بشكل دوري.

واشار الى التعاون مع وزارة الصحة ولجنة الاوبئة بشكل يومي ومع خلية الازمة في المركز الوطني للامن وادارة الازمات لانضاج كل القرارات التي يتم اتخاذها.

واشاد الحموري بتعاون القطاع الخاص خلال الفترة الماضية وتوثيق مصفوفة الاجراءات التي تم اتخاذها لاستمرارية العمل بشكل دقيق وعرضها لمجلس الوزراء ودراسة المصفوفة بشكل دقيق من المركز الوطني لادارة الامن والازمات، حيث ان هذه المصفوفة يتم مراجعتها بشكل دوري، مبينا ان الميزة الاساسية منها التمكين و التنبأ بالقادم من حيث فتح القطاعات واغلاقها للاستثناء الى معايير صعبة التي تم اتخاذها من وزارة الصحة.

كما اشاد بتعاون القطاع الخاص خلال الفترة الماضية باستمرار تقديم الخدمات من التصنيع حيث كان ينتج يوميا 30 الف كمامة الى ان وصل مليون ونصف كمامة يوميا بتجاوز احتياجاتنا.

-بترا