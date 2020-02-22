الحموري يبحث مع شركات عالمية كبرى فتح فروع إقليمية في الاردن

عمان- بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري، مع وزير الاقتصاد الاماراتي، المهندس سلطان المنصوري، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها وتعظيم الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة في كل من الأردن ودولة الامارات العربية المتحدة.

وأكد الوزيران أهمية العمل المشترك لزيادة حجم التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة تخدم مصالح البلدين، كما اكدا متانة وعمق العلاقات الأخوية بين الأردن ودولة الامارات العربية المتحدة والتي تعد مثالا يحتذى على مستوى العلاقات العربية والتي ترسخت بفضل رؤى وجهود قيادتي البلدين، وبحثا آليات زيادة حجم التجارة البينية وتبادل الخبرات، وكذلك دعوة رجال الأعمال الاماراتيين للاستثمار في المملكة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير الحموري مؤخرا للإمارات ومشاركته في معرض “جولف فود” حيث وجه دعوة لوزير الاقتصاد الاماراتي لزيارة المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي واقامة منتدى الاعمال الاردني الاماراتي في عمان.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، زار الوزير الحموري شركة نافكو والتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المنتجة والموردة على مستوى العالم لمعدات مكافحة الحرائق، التي تختص بتوفير أنظمة السلامة والحماية من الحرائق، وأجهزة الإنذار، وتوفير حلول مبتكره لتعزيز السلامة العامة والأمن من الحرائق ومقرها الرئيسي في دبي لتتوسع إلى أكثر من 100 دولة حول العالم والتي تشغل أكثر 14 ألف مهندس وموظف وعامل.

وتم بحث امكانية افتتاح مصنع مماثل في الاردن والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة بعدد من الدول في مختلف انحاء العالم والتي يقدر عدد المستهلكين فيها بأكثر من مليار مستهلك حول العالم.

وقال رئيس مجلس ادارة نافكو انه سيتم دراسة امكانية افتتاح مصنع للشركة في المملكة.

كما التقى الوزير الحموري برئيس مجلس ادارة مجموعة شركات اللولو ماركت الشهيرة في ابو ظبي حيث تباحث الطرفان حول إمكانية تعامل المجموعة مع المصانع الاردنية، وتم الاتفاق ايضاً على افتتاح مكتب اقليمي لوجستي لإدارة عمليات الشركة من الأردن.

والتقى أيضا رئيس واعضاء مجلس اعمال دبي والامارات الشمالية واستمع لملخص عن أعمال المجلس والآراء والمقترحات فيما يخص تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاردن.

وعرض الوزير الحموري للتطورات الاقتصادية التي شهدها الاردن خلال السنوات الماضية بخاصة توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة وتكريس سياسة الانفتاح الاقتصادي اضافة الى توفير بيئة استثمارية منافسة وجاذبة، وسعي الحكومة لتحفيز اداء مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال الاجراءات التي أعلن عنها مؤخرا بما يسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.

كما التقى مدير عام جمعية التعاونية الاماراتية محمد الشحي والمدير التجاري لجمعيات التعاونية في الامارات مجر الدين خان وتم بحث امكانية اعتماد الجمعيات التعاونية الإماراتية للمنتجات الأردنية، وتم الاتفاق على اقامة معرض تذوق للمنتجات الاردنية في كافة فروع الجمعيات في الامارات العربية المتحدة.

كما التقى الوزير الحموري رئيس مجلس ادارة مجموعة الفطيم “كارفور” الذي اكد إقامة شراكات تجارية مع المصانع الأردنية خاصة وأنها تتمتع بمواصفات جودة عالية.

وحضر وزير الصناعة والتجارة والتموين الحفل السنوي 41 لشركة الدرة الذي يقام بشكل دوري على هامش معرض جولف فود واكد اهمية قطاع صناعة الاغذية ودور الوزارة في تقديم الدعم وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه صناعة الاردنية وصناعة الغذاء بشكل خاص.-(بترا)