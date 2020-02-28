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الحموري يبلغ القطاع الصناعي باستمرار عمليات التصدير إلى السعودية

منذ ساعتين

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عمان- ابلغ وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري القطاع الصناعي باستمرار عمليات تصدير ونقل البضائع إلى السعودية بحسب ما قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير.
وبين الجغبير أن الوزير الحموري ابلغ القطاع إنه تواصل مع نظيره السعودية والذي أكد بدوره استمرار عمليات نقل البضائع بين البلدين دون توقف.
ودعا المهندس الجغبير المصدرين إلى ضرورة التواصل مع الغرفة في حال واجهتهم أي عوائق في عمليات تصدير البضائع إلى الشقيقة السعودية.

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