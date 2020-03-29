الحموري يتفقد أسواق الرمثا التجارية

طارق الدعجة

عمان – تفقد وزيرالصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، اليوم أسواق مدينة الرمثا التجارية حيث اطمان على وفرة السلع من مختلف المواد التموينية واستقرار أسعارها.

وقد جال الوزير خلال زيارته للمدينة مساءاليوم على عدد من المحلات التجارية ومحلات بيع الخضار والفواكه وأطلع على سير العمل فيها ووفرة الكميات واستقرار الأسعار .

واستفسر د. الحموري عن سير العمل في السوق ووفرة الكميات والأسعار حيث لوحظ انخفاضا واضحا في أسعار الخضار التي شهدت ارتفاعا الأسبوع الماضي فيما استقرت أسعار باقي المواد التموينية .

وأكد د. الحموري وفرة الكميات من مختلف المواد التموينية وأن الوزارة تتابع يوميا مجريات السوق من حيث الكميات والأسعار .

وقال أن الوزارة تعمل ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع قطاعات الصناعةو التجارةو الزارعة والجهات الحكومة المعنية لأجل المحافظة على مخزون الغذاء وجعله دائما عند الحدود الآمنة.