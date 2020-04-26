الحموري يحذر المخالفين للسقوف السعرية بأشد الاجراءات

عمان- اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ان الوزارة ستتخذ اشد الاجراءات القانونية بحق المخالفين للسقوف السعرية التي ستفرضها الوزارة.

واضاف الحموري خلال ايجاز صحفي اليوم في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات ان مراقبة الاسواق مستمرة في الجولات الميدانية للرقابة على الاسواق، مشيرا الى ملاحظة ارتفاع اسعار اليوم على بعض اسعار المواد الغذائية.

واضاف، ان السقوف السعرية ستشمل مراكز الجملة وللمستهلك، داعيا الجميع الى الالتزام بالإجراءات التي تحددها الوزارة وقال الحموري، انه تقرر زيادة نسبة القطاعات التي سمح لها بالعمل من قطاعات تجارية وصناعية تعمل بنسبة 60 بالمئة بدلا من 30 بالمئة كما تم السماح للقطاع الصناعي بالعمل في شفت ليلي بنسبة 40 بالمئة .

وقال، نتطلع لعودة جميع القطاعات افضل ما كانت قبل الازمة، مؤكدا متابعة التطورات وتحديث الاجراءات اولا بأول مع تطور الوضع الوبائي وبالتشاور مع وزارة الصحة واللجان المختصة.(بترا)