الحموري يدعو إلى “معاملة تفضيلية” لقطاع المستشفيات

محمود الطروانة

عمان – قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري إن زيارات كوادر ضريبة الدخل والمبيعات هي إجراءات اعتيادية وليست المرة الأولى، وشملت عددا كبيرا من المستشفيات ولا يوجد اي مشكلة فيها.

وأضاف في تصريح لـ”الغد ” اليوم الأربعاء أن “هذا الكشف الدوري إما يتم بناء على معلومات أو زيارات دورية مفاجئة أو مبرمجة لتدقيق الحسابات والايرادات والنفقات الضريبية وهذا ما منحه القانون لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات”.

وأشار إلى أن على أي مواطن ومؤسسة الالتزام بالضريبة، مع مراعاة خصوصية المستشفيات.

وبين أن قطاع المستشفيات الخاصة قطاع حيوي ويجب التعامل معه على هذا الأساس وهو من أكثر القطاعات المشغل للأيدي العاملة والدخل القومي والسياحة العلاجية.

ودعا الحكومة إلى التعامل مع هذا القطاع معاملة تفضيلية، مشيرا إلى أن الحكومة رفعت الضريبة على الدخل والمبيعات من 16 إلى 20% وعلى المستلزمات الطبية من 4 الى 16% وهو معاكس لما تعهدت به من تخفيض الفاتورة العلاجية وتحفيز الاستثمار في القطاع الطبي.