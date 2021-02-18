الحموي: المخابز تعمل على مدار الساعة

عمان- الغد- قال نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي، أمس، إن المخابز تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين خلال المنخفض الذي يعبر المملكة.

وأضاف الحموي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، إن الإقبال أول من أمس الأربعاء كان اعتياديا، واستمر حتى ساعات الليل، لافتاً إلى أن المواد الأولية اللازمة لعمل المخابز متوفرة، والمطاحن مستمرة بتزويد المخابز بالطحين.

وذكر مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندس حسان الذنيبات أن إجمالي الأعطال التي حدثت على الشبكة الكهربائية خلال المنخفض الجوي بلغ (208)، عملت الكوادر الفنية المنتشرة في مختلف المناطق بالعقبة ومعان والطفيلة والكرك ووادي الأردن والشرقية على إصلاح (203) منها، بنسبة بلغت (97 %).

وقال ذنيبات إن مراكز الاتصال في الشركة وغرف الطورائ تلقت ما مجموعه (1851) اتصالاً، مؤكداً أن الشركة على مدار الساعة تستقبل ملاحظات المواطنين وتتعامل معها بالسرعة الممكنة، هدفاً في ديمومة إيصال التيار للمواطنين وللحيلولة دون استمرار انقطاعات طويلة بخاصة في ظل الظروف الجوية السائدة.

وكانت الشركة أعلنت أمس عن رفع جاهزية كوادرها العاملة في المواقع كافة ضمن مناطق عملها في محافظات الجنوب ووادي الأردن والشرقية، مؤكدة مباشرتها العمل لتفقد الشبكات والمحطات وإزالة أي معوقات تحتاج إلى معالجة سريعة، إضافة لجاهزية جميع المركبات والآليات وتزويدها بالإجراءات الفنية كافة لضمان سيرها على الطرق في حال تراكم الثلوج.

وأعلنت الشركة عن تفعيل خطة الطوارئ وتوزيع الورش الفنية للوصول الى مواقع الأعطال بالسرعة القصوى وتحديد المسؤوليات، جنبا الى جنب مع متابعة المقاولين والتأكد من جاهزيتهم في حال تكسر أعمدة، مؤكدة استعدادها -عند الحاجة والطلب- للتعاقد مع مقاولين يملكون آليات لفتح الطرق.

كما أعلنت الشركة أيضا عن تواجد كوادرها في غرف الطوارئ من خلال مع التنسيق مع الحكام الإداريين والأشغال العامة والدفاع المدني والقوات المسلحة، لافتة إلى أنها ستقوم بالإعلان بشكل مستمر عن أي تطورات في حال حدوث أي انقطاعات بالتيار الكهربائي ضمن مناطق امتياز الشركة.

ووفق بيان للشركة، فقد دعمت مركز المراقبة والتحكم ومراكز الاتصال بعدد من الموظفين وحرصت على التأكد من جاهزية القواطع، مهيبة بالمواطنين الإبلاغ عن أي ملاحظات أو انقطاعات على مدار الساعة من خلال الاتصال بمركز الاتصال (call center) على الرقم المجاني (080022288).

ومن جهته، أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، أن قطاع المواد الغذائية بمختلف مناطق المملكة، يمارس أعماله كالمعتاد لتلبية احتياجات المواطنين من المواد والسلع الغذائية رغم الظروف الجوية السائدة، وسط حركة تسوق ضعيفة.

وقال الحاج توفيق، إن محال التجزئة والهايبرماركت في المولات والمراكز التجارية الكبرى وبعض الشركات المستوردة للمواد الغذائية وبيع الجملة والتزويد تعمل منذ صباح أمس، لإدامة حركة تزويد السوق المحلية بما تحتاجه من المواد والبضائع.