الحموي: المخابز تعمل على مدار الساعة

عمان- قال نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي إن المخابز تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين خلال المنخفض الذي يعبر المملكة.

وأضاف الحموي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” اليوم الخميس، إن الإقبال يوم أمس الأربعاء كان اعتياديا، واستمر حتى ساعات الليل، لافتاً إلى أن المواد الأولية اللازمة لعمل المخابز متوفرة، والمطاحن مستمرة بتزويد المخابز بالطحين.-(بترا)