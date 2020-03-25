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الحموي: المخابز مفتوحة للبيع المباشر والتوصيل متوفر

منذ 18 دقيقة

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عمان– قال نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي إن جميع المخابز ستفتح أبوابها اليوم الأربعاء أمام المواطنين، وستوزع الخبز على البقالات الصغيرة المسموح التسوق منها، لافتا الى توفر خدمات التوصيل المنزلي.

وأضاف الحموي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن استهلاك الطحين في المخابز وصل الى نحو 3500 طن، وهو ضعف الاستهلاك في الأيام العادية.

ودعا المواطنين الى عدم التهافت على المخابز، راجيا منهم اتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر وعدم التزاحم، والاصطفاف في طوابير منظمة، تجنبا لانتقال العدوى.-(بترا)

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