الحموي: عمل المخابز يسير بشكل طبيعي ولا حاجة للهلع

عمان– دعا نقيب اصحاب المخابز عبد الاله الحموي، المواطنين الى عدم التهافت على المخابز، وذلك لتوفر المواد الأساسية لصناعة الخبر بشكل جيد، لافتا الى ان هذه المواد تصنع داخل المملكة.

وقال الحموي لـ (بترا) اليوم الاحد، ان تهافت المواطنين على المخابز يوم أمس، “كان غير طبيعي”، مؤكدا أن العمل في القطاع يسير بشكل طبيعي ولا حاجة للهلع.

واضاف، ان التحذيرات من المنخفض الجوي الذي أثر على البلاد اخيرا لم يغير من سلوك المواطنين، مثلما فعل الشعور غير المنطقي بعدم وجود الخبز نتيجة المخاوف من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة تقيد المواطنين بثقافة النظافة داخل المخابز مثل، لبس القفازات المتوفرة داخل المخابز عند الشراء، وتعقيم الايدي قبل الشراء وبعده.

وشدد الحموي على تعليمات النقابة للمخابز وضرورة تقيد الموظفين العاملين لديها بهذه التعليمات.-(بترا)