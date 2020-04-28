الحموي يحذر من تعثر المخابز لعدم قدرتها على تغطية تكاليف الإنتاج

طارق الدعجة

عمان- حذر نقيب أصحاب المخابز، عبد الاله الحموي، من تعثر مخابز خلال الفترة المقبلة، في حال عدم السماح لها بإنتاج الأصناف التي كانت تبيعها سابقا.

وقال الحموي، في تصريح لـ”الغد”، إن المخابز لم تعد قادرة على تسديد الالتزامات المترتبة عليها بخاصة المتعلقة بالكلف التشغيلية؛ من أجور عمال وبدلات الإيجار، إضافة إلى أثمان السولار، وذلك بسبب تراجع الانتاج بشكل كبير وإغلاق قطاعات اقتصادية مهمة كانت تزودها بالخبز والمنتجات الأخرى.

وأوضح الحموي أن الاصناف الأخرى التي كانت تبيعها المخابز سابقا مثل بعض أنواع الحلويات والمعجنات كانت تسهم بشكل كبير في تعويض المخابز عن تراجع الإنتاج بخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وبين الحموي أن النقابة تتلقى بشكل مستمر شكاوى من أصحاب المخابز لعدم القدرة على الاستمرار والوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه الغير، بسبب عدم القدرة على تغطية تكاليف الانتاج، خصوصا مع محدودية الفترة الزمنية المسموح لهم بالبيع وعدم انتاج الأصناف الأخرى.

وشدد الحموي على ضرورة إيلاء قطاع المخابز الاولوية القصوى من أجل ديمومة عمله خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأن أصحاب المخابز قاموا بدفع كامل رواتب العاملين لديهم خلال الفترة الماضية رغم الظروف المالية الصعبة التي يمرون بها.

وأكد أن المخابز حريصة على التزام بالمعايير والاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار بخاصة القطايف عند نفس المستويات التي كانت تبيعها العام الماضي رغم ارتفاع التكاليف.

وأشار الحموي الى ضرورة تخفيض أسعار بيع الطحين المباع للمخابز.

ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشر في عموم المملكة تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز.

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