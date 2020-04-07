الحموي يطالب بالسماح للمخابز بانتاج الحلويات

طارق الدعجة

عمان- طالب نقيب اصحاب المخابز عبدالإله الحموي وزارة الصناعة والتجارة والتموين ضرورة السماح للمخابز بانتاج اصناف اخرى بخاصة الحلويات التي كانت تبيعها سابقا.

وقال الحموي لـ”الغد” إن المخابز تمر حاليا بظروف مالية صعبة جراء محدودية الفترة الزمنية التي يسمح لها بالعمل حيث ان هذه الفترة تعد قصيرة ولا تغطي تكاليف الانتاج والكلف التشغلية الاخرى من اجورعمال وبدلات الايجار واثمان الكهرباء.

وبين ان النقابة تقلت خلال الفترة الماضية شكاوى من اصحاب المخابز نتجة لتعرضهم لخسائر مالية وعدم القدرة على تغطية تكاليف الانتاج .

واوضح ان النقابة قامت اخيرا بمخاطبة وزارة الصناعة التجارة والتموين من اجل السماح للمخابز بانتاج الاصناف الاخرى التي كانت تنتجها بخاصة من الحلويات مثل الغريبة والبرازق والمعمول في ظل الخسائرالتي باتت تهدد العاملين بالقطاع .

واكد الحموي ضرورة ايلاء قطاع المخابز الاهمية القصوى لضمان استمراره بالعمل مبينا السماح لها بانتاج هذه الاصناف يساعد في تقليل الكلف ويمكنها من القدرة على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها تجاه الغير.

ولفت الحموري الى أن المخابز عملت خلال الفترة الماضية بكامل طاقتها الانتاجية خصوصا الفترة التي شهدت اقبالا وتهافتا من قبل المواطنين على شراء الخبز حيث لم يتم تسجيل اي نقص في هذه المادة الاساسية من قبل المخابز.

ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشر في عموم المملكة تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز.