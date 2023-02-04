“الحمى القلاعية” عند الحيوانات.. ما هي وهل تؤثر على البشر؟

ترجمة إسراء الردايدة- مرض الحمى القلاعية (FMD) هو مرض حيواني خطير وشديد العدوى يصيب جميع الحيوانات ذات الحوافر المشقوقة بما في ذلك الماشية والأغنام والماعز والجمال والغزلان والخنازير. فيما لا يؤثر على الخيول أو الحمير الوحشية.

مرض الحمى القلاعية يصيب الحيوانات وليس البشر وهو مرض مختلف عن مرض اليد والقدم والفم وهو شائع عند الأطفال الصغار، بحسب موقع المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

كما لا ينتقل مرض الحمى القلاعية إلى البشر عن طريق تناول اللحوم المصابة.

ويتم نقل فيروس الحمى القلاعية بواسطة الحيوانات الحية وفي اللحوم ومنتجات الألبان، وكذلك في التربة والعظام والجلود غير المعالجة والمركبات والمعدات المستخدمة مع هذه الحيوانات.

و يمكن أيضًا حمله على ملابس الناس وأحذيتهم والبقاء على قيد الحياة في الأطعمة المجمدة والمبردة والمجففة بالتجميد.

يؤثر على جميع الحيوانات ذات الحوافر المشقوقة (تلك التي لديها إصبع قدم مقسم)، بما في ذلك:

• ماشية

• الجاموس

• الجمال (الألبكة واللاما والجمال)

• الأغنام

• الماعز

• الغزلان

• الخنازير.

• لا يؤثر على الخيول.

ولا يوجد تهديد لصحة الإنسان من هذا المرض.

كما أن مرض الحمى القلاعية ليس هو نفسه مرض اليد والفم والقدم الشائع لدى الأطفال الصغار.

كيف تؤثر الحمى القلاعية على الحيوانات؟

قد تظهر الماشية والخنازير والأغنام والجاموس والغزلان والجمال والماعز المصابة بمرض الحمى القلاعية في البداية حمى وسيلان اللعاب وإحجام عن الحركة.

يتسبب مرض الحمى القلاعية أيضًا في تكوين بثور مملوءة بالسوائل (حويصلات) على شفاه ولسان وحنك وقدمي وحلمات الحيوانات المصابة. ثم تنفجر هذه البثور وتترك قرحة نيئة مؤلمة تستغرق ما يصل إلى 10 أيام للشفاء.

على الرغم من أن القليل من الحيوانات تموت بسبب مرض الحمى القلاعية، إلا أنه يمكن أن يكون له آثار كبيرة على رفاهية الحيوان وإنتاجه.

الانتقال والانتشار

يتواجد مرض الحمى القلاعية في جميع الإفرازات والإفرازات من الحيوانات المصابة.

والجدير بالذكر أن هذه الحيوانات تتنفس كمية كبيرة من رذاذ الفيروس، والذي يمكن أن يصيب الحيوانات الأخرى عبر الطرق التنفسية أو الفموية.

قد يكون الفيروس موجودًا في الحليب والسائل المنوي لمدة تصل إلى 4 أيام قبل أن تظهر على الحيوان علامات المرض السريرية.

ترتبط أهمية مرض الحمى القلاعية بسهولة انتشار الفيروس من خلال أي أو كل ما يلي:

-الحيوانات المصابة التي أدخلت حديثا إلى قطيع (تحمل فيروسا في لعابها، وحليبها، وسائلها المنوي، وما إلى ذلك).

– الأقلام/المباني الملوثة أو مركبات نقل الحيوانات الملوثة

-المواد الملوثة مثل القش أو العلف أو الماء أو الحليب أو البيولوجيا

-الملابس أو الأحذية أو المعدات الملوثة

-اللحوم المصابة بالفيروسات أو غيرها من المنتجات الحيوانية الملوثة (إذا تم إطعامها للحيوانات عندما تكون نيئة أو مطبوخة بشكل غير صحيح)

-رذاذا الفيروس (انتشار الفيروس من ممتلكات مصابة عبر التيارات الهوائية).

-الحيوانات التي تعافت من العدوى قد تحمل الفيروس أحيانًا وتبدأ في تفشي جديد للمرض.

مخاطر الصحة العامة

لا ينتقل مرض الحمى القلاعية بسهولة إلى البشر ولا يمثل خطرًا على الصحة العامة.

العلامات السريرية في الحيوانات المصابة

ستعتمد شدة العلامات السريرية على سلالة الفيروس وجرعة التعرض وعمر وأنواع الحيوانات والمناعة المضيفة. يمكن أن تصل نسبة الاعتلال إلى 100٪ في السكان المعرضين للإصابة.

كما أن معدل الوفيات منخفض بشكل عام في الحيوانات البالغة (1-5٪)، ولكنه أعلى في العجول الصغيرة والحملان والخنازير (20٪ أو أعلى). فترة الحضانة هي 2-14 يومًا.

يمكن أن تتراوح العلامات السريرية من خفيفة أو غير واضحة إلى شديدة: فهي أكثر حدة في الماشية والخنازير التي يتم تربيتها بشكل مكثف منها في الأغنام والماعز.

العلامة السريرية النموذجية هي حدوث بثور (أو حويصلات) على الأنف أو اللسان أو الشفاه، داخل تجويف الفم، بين أصابع القدم، فوق الحوافر، على الحلمات وعند نقاط الضغط على الجلد.

ويمكن أن تؤدي البثور المصابة إلى عرج شديد وإحجام شديد عن الحركة أو الأكل. عادة، تلتئم البثور في غضون 7 أيام (أحيانًا أطول)، ولكن يمكن أن تحدث أيضًا مضاعفات، مثل العدوى البكتيرية الثانوية للبثور المفتوحة.

الأعراض المتكررة الأخرى هي الحمى والاكتئاب وفرط الشهية وفقدان الشهية وفقدان الوزن وتأخر النمو وانخفاض إنتاج الحليب، والذي يمكن أن يستمر حتى بعد التعافي.

كما تم الإبلاغ عن أن الحيوانات المصابة بشكل مزمن لديها انخفاض إجمالي بنسبة 80٪ في محصول الحليب. قد تتعرض صحة العجول الصغيرة والحملان والخنازير للخطر بسبب نقص الحليب إذا أصيبت السدود.

يمكن أن يحصل الموت قبل تطور البثور بسبب التهاب عضلة القلب متعدد البؤر. وقد يحدث التهاب العضلات أيضًا في مواقع أخرى.

الوقاية والمكافحة

التدابير الأولية الموصوفة في الاستراتيجية العالمية لمكافحة أمراض الأغذية والفم هي وجود نظم للكشف المبكر والإنذار المبكر وتنفيذ المراقبة الفعالة. إنها تساعد في مراقبة حدوث المرض وانتشاره وتسمح بتوصيف فيروسات الحمى القلاعية.

ويختلف تنفيذ استراتيجية مكافحة الحمى القلاعية من بلد إلى آخر ويتوقف على الحالة الوبائية للمرض:

وبصفة عامة، من الضروري أن يحافظ أصحاب الثروة الحيوانية ومنتجوها على ممارسات سليمة في مجال الأمن البيولوجي لمنع إدخال الفيروس وانتشاره.

وتشمل التدابير الموصى بها على مستوى المزرعة ما يلي:

• مراقبة وصول الناس إلى الماشية والمعدات

• والتحكم في إدخال حيوانات جديدة إلى القطعان الموجودة

• التنظيف والتطهير المنتظمين لحظائر المواشي والمباني والمركبات والمعدات

• رصد الأمراض والإبلاغ عنها

• التخلص المناسب من السماد والجثث الميتة.

سيحدد التخطيط للطوارئ لحالات التفشي المحتملة العناصر المدرجة في جهود الاستجابة للقضاء على المرض، مثل:

• التدمير الإنساني لجميع الحيوانات المتلامسة المصابة والمستعادة والمعرضة لمرض الحمى القلاعية

والتخلص المناسب من الجثث وجميع المنتجات الحيوانية

• مراقبة وتعقب الماشية التي يحتمل أن تكون مصابة أو مكشوفة

• الحجر الصحي الصارم ومراقبة حركة الماشية والمعدات والمركبات

• التطهير الشامل للمباني وجميع المواد المصابة (الأدوات والسيارات والملابس وما إلى ذلك).