“الحمى” تدفع موغوروتسا للإنسحاب من دورة هوبارت

باريس – انسحبت الاسبانية غاربيني موغوروتسا المصنفة أولى عالميا سابقا الخميس من الدور ربع النهائي لدورة هوبارت الاسترالية الدولية في كرة المضرب، بسبب معاناتها من الحمى معربة عن أملها في التعافي قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة الاثنين.

وقالت موغوروتسا (26 عاما) قبل مباراتها التي كانت مرتقبة مع الروسية فيرونيكا كودرميتوفا عبر حسابها الخاص على تويتر: “أعاني من الحمى منذ عدة أيام، وهذا الصباح قال لي جسمي كفى، سأرتاح اليوم وآمل أن أسافر الى ملبورن غدا وأنا واثقة بقدرتي على اللعب في بطولة أستراليا المفتوحة”.

وكانت الاسبانية المصنفة 34 عالميا أقصت الاربعاء بصعوبة التونسية أنس جابر من الدور الثاني بالفوز عليها 3-6 و6-3 و7-6 (7-4) بعد ساعتين و23 دقيقة.

وتلتقي موغوروتسا، حاملة لقب رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017، في أولى بطولات الغراند سلام مع إحدى المتأهلات عن التصفيات وفق ما أسفرت عنه القرعة اليوم.

Garbiñe Muguruza tiene gripe y se da de baja en Hobart https://t.co/tpFpqvWlmo — Alberto Rojas (@CarlitosS_ve) January 16, 2020

وبدأت موغوروتسا الموسم الحالي بخروجها من الدور نصف النهائي لدورة شينزين الصينية الاسبوع الماضي أمام الروسية ايكاترينا ألكساندروفا التي حققت اللقب في النهائي.

وكان عام 2019 مخيبا بالنسبة للاسبانية حيث حققت لقبا واحدا كان في دورة مونتيري المكسيكية ولم تتجاوز الدور ربع النهائي في أي من البطولات الاربع الكبرى.

وتلتقي كودرميتوفا في نصف النهائي مع الصينية شانغ شوياي الفائزة على الاميركية لورين ديفيس 6-1 و6-4.

وبلغت نصف النهائي أيضا البريطانية هيثر واتسون بفوزها الصعب على البلجيكية إيليز مرتنز السابعة عشرة عالميا 7-5 و4-6 و5-7.

وتلتقي واتسون في المربع الذهبي مع الكازخستانية ايلينا ريباكينا الفائزة على الاسترالية ليزيت كابريرا 6-7 (4/7) و7-6 (7/2) و7-5. (أ ف ب)