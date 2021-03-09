الحنيطي: الاستمرار بتطوير منظومة أمن الحدود ورفدها بكافة الوسائل الحديثة

عمان- أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي على استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بتطوير منظومة أمن الحدود ورفدها بكافة المعدات والوسائل الحديثة والمتطورة، بما يعزز قدرتها على حماية الوطن والدفاع عن أمنه ومقدراته، علاوة على الاهتمام بمنتسبي القوات المسلحة في الجوانب العملياتية والتدريبية واللوجستية، لتمكينهم من تنفيذ مهامهم وواجباتهم بكفاءة واقتدار.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة، اليوم الثلاثاء، إلى قيادة كتيبة حرس الحدود/8 الملكية إحدى وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى إيجاز قدمه قائد الوحدة، حول سير البرامج والأمور العملياتية والتدريبية والإدارية، والمهام والواجبات المناطة بها والخطط التدريبية المستقبلية التي ستنفذها.

وفي نهاية الزيارة التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الوحدة، ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى، مشيداً بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه منتسبوها من حيث الكفاءة التدريبية والجاهزية والاحترافية العالية والقدرة على تنفيذ المهام المناطة بهم. -(بترا)

كل الحقوق محفوظة. لا يجوز دون الحصول على إذن خطي من الناشر استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كلياً أو جزئياً بأي شكل وأي وسيلة تحت طائلة المسائلة القانونية. ويسمح استخدام المواد الإخبارية فقط شريطة ذكر الغد بوصفها المصدر.