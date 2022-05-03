الحنيطي: القوات المسلحة مستمرة بتحديث تشكيلاتها ووحداتها

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبتوجيهات ملكية، ماضية ومستمرة في تطوير وتحديث تشكيلاتها ووحداتها، بما يتناسب ويتوافق مع سياسة التطوير والتحديث في تشكيلات ووحدات القوات المسلحة ومنها كتيبة الاستطلاع الميداني.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء الركن الحنيطي اليوم الثلاثاء، كتيبة الاستطلاع الميداني التابعة لمديرية العمليات الحربية.

كما زار رئيس هيئة الأركان المشتركة مجموعة الآلات الهندسية، التابعة لمديرية سلاح الهندسة الملكي.

واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة من القادة المعنيين إلى إيجازات عن المهام والواجبات الموكولة لهم وأهم الانجازات التي تم تحقيقها، والخطط المستقبلية، وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.

والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الوحدتين العسكريتين ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى وتهنئته بمناسبة عيد الفطر السعيد، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تنفذها وتبذلها مرتباتها، والمعنويات العالية التي تتمتع بها.

يشار إلى أن كتيبة الاستطلاع الميداني قد ارتبطت منذ تشكيلها عام 1986 بعدة تشكيلات ومناطق عسكرية مختلفة إلى أن تم إلحاقها عام 2019 بمديرية العمليات الحربية، وفي عام 2022 تم إعادة هيكلة وتنظيم الكتيبة وتعديل موازنتها، ضمن نهج القيادة العامة في التحديث والتطوير المستمر للقوات المسلحة الأردنية – الجش العربي، كما تأسست مجموعة الآلات الهندسية عام 1943 واستمرت عمليات التطوير والتحديث فيها إلى أن أصبحت تملك أسطولاً من الآلات الهندسية الثقيلة التي تمكنها من تقديم واجباتها في الإسناد الهندسي لمختلف وحدات القوات المسلحة؛ لتحقيق الأمن المائي والغذائي من خلال تنفيذ مشاريع الحصاد المائي والمشاريع الزراعية بالتعاون مع وزارتي الزارعة والمياه والري (سلطة وادي الأردن).

وحضر الزيارتين عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.