الحنيطي: القوات المسلحة مستمرة في مساندة كافة القطاعات

عمان- الغد- أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في دورها التنموي من خلال المشاركة مع المؤسسات الحكومية والأهلية في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والزراعية والبنية التحتية لدفع عجلة التنمية، والمساهمة في تعزيز ومساندة القطاعات المختلفة بما ينعكس إيجاباً على المواطنين ورفعة ونهوض الاقتصاد الوطني بشكل عام.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء الركن الحنيطي، اليوم الثلاثاء، إلى شركة البشائر للاستثمارات الزراعية، لمتابعة التوجيهات الملكية السامية حول تنفيذ المشروع الزراعي الذي يخدم أبناء المحافظة في منطقة المدورة، ويدعم الأسر ويمكنهم من إقامة مشاريع زراعية، تسهم في توفير فرص عمل لأبناء المنطقة وتحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتصديرها. وتفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة نسب الإنجاز في مشروع الشركة والذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمحافظات الجنوب، من خلال زراعتها للعديد من المحاصيل الزراعية، ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في التنمية الوطنية الشاملة للمجتمع المحلي.

يشار إلى أن جلالة الملك أطلق مجموعة من المشاريع الزراعية، التي ستقام على مساحة 25 ألف دونم صالحة للزراعة، من خلال استغلال آبار المدورة البالغ عددها 25 بئرا، كما تشمل هذه المشاريع تأسيس جمعية زراعية من أهالي المنطقة وتزويدها بالآلات والمعدات اللازمة، وزراعة 1000 دونم وإقامة مشروع لتربية الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان.

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