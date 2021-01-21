الحنيطي: نسعى للارتقاء بالمستوى المعيشي للمتقاعدين العسكريين

عمان– قال رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي: “إن القوات المسلحة الأردنية تسعى إلى تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين، وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لهم، من خلال التواصل الدائم معهم للارتقاء بمستواهم المعيشي وتحسين ظروفهم الاقتصادية، إضافةً إلى دعم مؤسسة المتقاعدين العسكريين وتطويرها بما يتناسب مع التحديات والظروف الحالية”.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء الركن الحنيطي، اليوم الخميس، مع عدد من أعضاء مجلس الأعيان المتقاعدين من المؤسسات العسكرية والأمنية، في القيادة العامة للقوات المسلحة، بحضور عددٍ من كبار ضباط القوات المسلحة ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

وأكد أعضاء مجلس الأعيان، خلال اللقاء، إيلاء جلالة القائد الأعلى جل اهتمامه ورعايته بالمتقاعدين العسكريين، والذي أشار إليه خلال خطاب العرش السامي والقاضي بضرورة دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين، مشيرين إلى متابعة القيادة العامة للمتقاعدين العسكريين، وتلمس احتياجاتهم وبما ينعكس إيجاباً على واقعهم المعيشي والاقتصادي. وأضاف أعضاء مجلس الأعيان أن المتقاعدين العسكريين هم الرديف القوي للقوات المسلحة، وأن هذه اللقاءات تأتي في سياق تعزيز آلية التنسيق المشترك، للاتفاق على تحديد أطر واضحة يتم من خلالها مناقشة الحكومة من خلال مجلس الأعيان لتذليل التحديات والصعوبات التي تواجههم. وبين أعضاء مجلس الأعيان الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في تعزيز مكانة المرأة ودعمها الدائم من خلال توفير الإمكانيات والتسهيلات لها التي تسهم في مساعدة المرأة وصولاً إلى أعلى المستويات والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.

وقال مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى: “إن التوجيهات الملكية السامية مستمرة بضرورة تحسين الخدمة المقدمة للمتقاعدين العسكريين، ونعمل على ترجمة هذه التوجيهات إلى واقع عملي ملموس وهي مسؤولية مشتركة من الجميع، مضيفاً أنه تم تعديل عدد من قوانين المؤسسة تساهم في تحسين أوضاعهم وتلبي مطالبهم وتشجع الانتساب للمؤسسة لضمان تفعيل دورها والقيام بالواجبات المناطة بها على أكمل وجه.

وأبدى رئيس هيئة الأركان المشتركة اعتزازه بالمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، مؤكداً أنهم السند الحقيقي للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وصون منجزاته، مشيداً بدورهم الفاعل في تحقيق الأمن الوطني الشامل في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية المحيطة والتحديات الاقتصادية التي يواجهها الوطن.

وفي نهاية اللقاء أعرب أعضاء مجلس الأعيان عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على اهتمامهما الكبير بالمتقاعدين العسكريين، مؤكدين أنهم باقون على العهد في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

بترا