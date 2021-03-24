الحنيطي يبحث إشراك المنتسبين من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى بالضمان

عمان-الغد- بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، اشراك غير المنتسبين من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في الضمان الاجتماعي اعتبار من بداية العام 2023.

واستمع الحنيطي من مسؤولي الضمان لأبرز الخدمات والتشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بقضايا الضمان الاجتماعي بما يخدم منتسبي القوات المسلحة من عاملين ومتقاعدين.

وبيّن الحنيطي أن هناك شراكة حيوية ومستمرة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويجري التوسع في زيادة آفاق التعاون بين المؤسستين.

وقال الدكتور الرحاحلة، من جهته: إن الشراكة الاستراتيجية العميقة مع القوات المسلحة والأجهزة الامنية مكنتنا من تحقيق الأهداف المشتركة كافة، من خلال التنسيق والتعاون بين المؤسسة والأجهزة الأمنية خصوصاً فيما يتعلق بالتشريعات والأنظمة وإجراءات الضمان المتعلقة بالعسكريين.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة كان لها دور كبير في إنجاز مشروع الأرشفة الإلكترونية في المؤسسة وما نسبته 59 بالمئة من المشروع، ونسعى خلال العام المقبل لإكمال هذا المشروع وأرشفة جميع وثائق المؤسسة بما يسهم في توفير خدمات المؤسسة بشكل إلكتروني وبنسبة 100 بالمئة للأفراد والمنشآت، مشيداً بدور وإنجازات المنتدبين العسكريين في فروع وإدارات المؤسسة.

وأكد الرحاحلة أنه سيكون هناك ربط إلكتروني مباشر مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وبرمجة جميع الأنظمة المتعلقة بالتقاعد والاشتراكات والمنافع المتحققة لهم من الضمان.

وعرض لتجربة الضمان مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في توزيع المساعدات والكوبونات خلال جائحة كورونا على الأسر الفقيرة في محافظات المملكة كافة، إضافة إلى التعاون المشترك في إصدار بطاقة “حيّاك” التي تتضمن خصومات على المشتريات من أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لجميع مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.

وحضر اللقاء، عدد من كبار ضباط القوات المسلحة – الجيش العربي، ومساعدو مدير عام الضمان الاجتماعي، وعددً من المدراء بالمؤسسة.