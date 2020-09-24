الحنيطي يتابع تمريناً تعبوياً لسلاح المدفعية الملكي (صور)

عمان- الغد – تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، مجريات التمرين التعبوي (مطر غزير2) الذي نفذته وحدات سلاح المدفعية الملكي في ميادين التدريب المخصصة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي لإيجاز عسكري قدمه قائد سلاح المدفعية الملكي حول السيناريوهات التي بني عليها التمرين لتحاكي العمليات الحقيقية والإجراءات المتخذة في كيفية التعامل مع مثل هذه العمليات على أرض الواقع.

واشتمل التمرين على رماية الأهداف باستخدام راجمات الصواريخ الحديثة والمتطورة والمدفعية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ومدافع الهاون. ويهدف التمرين الذي أظهر المشاركون فيه كفاءة قتالية واحترافية عالية ودقة في إصابة الأهداف إلى التدريب على كيفية التنسيق المشترك لتقديم الإسناد المدفعي للقطاعات الأرضية، وتدريب القادة على التخطيط وآلية التنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة وتطوير قدراتهم القتالية للعمل في مثل هذه الظروف العملياتية.

كما التقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات سلاح المدفعية الملكي، ونقل لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المتميز والاحترافية العالية في تنفيذ الواجبات المناطة بهم والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.

ويأتي التمرين الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة ضمن البرامج التدريبية السنوية التي تنفذها القوات المسلحة وصولاً إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاستعداد القتالي لدى منتسبيها.