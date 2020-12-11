الحنيطي يتفقد مدينة الحسين الطبية

عمان- الغد- تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، خلال زيارة مفاجئة اليوم الجمعة، مدينة الحسين الطبية والأقسام التابعة لها.

وجال اللواء الركن الحنيطي يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة في مستشفى الحسين ومركز التأهيل الملكي ومركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب ومستشفى الملكة رانيا العبدالله للاطفال التابعة لمدينة الحسين الطبية، وأطلع على الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.

وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية خلال هذه الفترة التي تمر بها المملكة جراء انتشار فيروس كورونا، مؤكداً استمرار القوات المسلحة بدعم الخدمات الطبية الملكية لأداء مهامها على أكمل وجه.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى العديد من الملاحظات والاقتراحات التي قدمها المراجعون والتي من شأنها أن تسهم في تحسين الخدمات الصحية وبما ينسجم مع رؤى وتطلعات القوات المسلحة في النهوض بالقطاع الصحي.