الحنيطي يتفقد واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

عمان – تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس، واجهة كتيبة الحسين الآلية /2 (أم الشهداء) إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة، حول سير البرامج والأمور العملياتية والإدارية في الكتيبة، والمهام والواجبات الموكلة إليهم للمحافظة على أمن واستقرار المملكة ضمن منطقة المسؤولية.

والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المتميز والكفاءة والاحترافية في تنفيذ الواجبات الموكلة اليهم والمعنويات العالية التي يتمتعون بها، مؤكداً ضرورة بذل أقصى الجهود لحماية الوطن ومقدراته والوقوف صفاً واحداً في وجه كل مَن تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره.-(بترا)

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