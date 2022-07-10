الحنيطي يزور عددا من الوحدات ثاني أيام العيد

شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأحد، مرتبات كتيبة المشير حابس المجالي الحرس الملكي الآلية الرابعة، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، فرحتهم بثاني أيام عيد الأضحى المبارك وكان في استقباله لدى وصوله قائد المنطقة العميد الركن نجي المناصير.

وفي السياق ذاته، زار اللواء الركن الحنيطي كتيبتي الأمير حسن الآلية الرابعة وكتيبة الإمام علي الآلية الثامنة، التابعتين للمنطقة العسكرية الشمالية، وكان في استقباله قائد المنطقة بالإنابة العميد الركن طلال العدوان.

واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة من القادة المعنيين إلى شرح عن المهام والواجبات الموكولة لوحداتهم، وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والواجبات التي تقوم بها وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.

من جهته، بين مفتي القوات المسلحة بالإنابة أهمية ودور قوات حرس الحدود الذين نذروا أنفسهم في حماية الحدود من أية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمن واستقرار المملكة.

والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الوحدات ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم للقيام بالواجبات المسندة لهم، وبالمعنويات العالية لدى مرتبات المنطقتين العسكريتين الشرقية والشمالية، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود لحماية الوطن ومقدراته والوقوف صفاً واحداً في وجه كل مَن تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره.

وحضر الزيارتين عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.