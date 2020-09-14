الحنيطي يزور قيادة الذخيرة العسكرية

عمان-الغد- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الإثنين، قيادة الذخيرة العسكرية وكان في استقباله عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، بحسب موقع هلا أخبار.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري مفصل من قائد الذخيرة العسكرية حول إدارة عملية الخزن العسكري للذخائر وتصنيفها وتقييم صلاحيتها للاستخدام ، وتطبيـق التـدابير الأمنيـة المختلفـة التي تتبعها قيادة الذخيرة حـسب كـل نـوع مـن أنـواع المخـزون من الذخائر، وآلية التحقـق مـن الـذخائر طـوال فتـرة صـلاحيتها بحيـث يمكـن متابعتـها مـن وقـت تصنيعها إلى اسـتعمالها أو الـتخلص منـها، والإجراءات المتبعة لتلك الـتي يتعـذر إصلاحها في ظل رقابة شديدة وإجراءات صارمة.

واطلع اللواء الركن الحنيطي على الجهود التي تبذلها قيادة الذخيرة العسكرية في مجال تخزين وحفظ وعزل الذخائر وتصنيفها وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية للتعامل مع هذه المواد.

وتفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة مركز السيطرة الإلكتروني في قيادة الذخيرة، والذي يضم العديد من الأجهزة وكاميرات المراقبة الإلكترونية الحديثة والمتطورة، والتي تنعكس إيجابا على أداء مهمة الحماية والمراقبة وبكفاءة عالية.

وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بمرتبات الذخيرة العسكرية وبالجهود التي يبذلونها والمعنويات العالية التي يتمتعون بها، مؤكداً على الدور المهم الذي ينفذونه بتزويد كافة وحدات وتشكيلات القوات المسلحة من الذخائر اللازمة وفق جدول زمني محدد.