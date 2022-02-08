الحنيطي يزور مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية

زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية، وكان في استقباله قائد المجموعة العقيد الركن نائل الشقيرات.

واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز عسكري قدمه قائد المجموعة عن المهام والواجبات والبرامج التي تقوم بها وسير الأمور العملياتية والتدريبية المناطة بها.

وفي نهاية الزيارة أبدى رئيس هيئة الأركان المشتركة إعجابه بالمستوى المتميز والاستعداد والجاهزية التي وصل إليها أفراد ومرتبات المجموعة، وشكرهم على المعنويات العالية والمهنية والاحترافية والجهود الكبيرة التي يبذلونها في تنفيذ الواجبات الموكولة لهم.

حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.