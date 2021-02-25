الحنيطي يزور مدرسة الشهيد الملك عبدالله بن الحسين للمشاة

عمان- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الأربعاء، مدرسة الشهيد الملك عبدالله بن الحسين للمشاة، وكان في استقباله مدير سلاح المشاة والدروع وآمر المدرسة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه آمر المدرسة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة- الجيش العربي حول الخطط والبرامج التدريبية والتطلعات المستقبلية وخطط التطوير للمدرسة وعن وسائل الإيضاح الحديثة المستخدمة في إيصال المادة التعليمية، وبما يتناسب مع المستجدات والمتغيرات والتطور التكنولوجي العسكري.

وأضاف آمر مدرسة المشاة، خلال الإيجاز، إن عملية تأهيل وتدريب القادة الصغار وضباط الصف والأفراد داخل المدرسة تجري من خلال مراحل نظرية وعملية، وتهدف إلى إعداد وتطوير ضباط ذوي كفاءة قيادية وتعبوية تساهم في عملية صنع القرار، وتدريب ضباط الصف والأفراد ورفع الجاهزية القتالية لديهم لرفد التشكيلات والوحدات بقوى بشرية مسلحة بالعلم والكفاءة والانضباط العسكري، وبما يتلاءم وينسجم مع التاريخ العسكري العريق لمدرسة المشاة ومتطلبات العصر.

وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في مرافق المدرسة واطلع على آلية تهيئة الضباط للعمل بالوظائف القيادية، وتدريب المشاركين على المهارات الأساسية والأسلحة والمشاة، من خلال الدورات التي تعقد لمرتبات التشكيلات والوحدات والمشاركين من الدول الشقيقة والصديقة، وبما ينسجم مع الخطط التدريبية الصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة والرامية إلى تأهيلهم فنياً وقيادياً. وفي نهاية الزيارة نقل اللواء الركن الحنيطي إلى مرتبات المدرسة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المتميز والمعنويات العالية التي يتمتعون بها والتي تنعكس إيجاباً على مخرجات العملية التدريبية للمدرسة.

بترا