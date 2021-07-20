الحنيطي يشارك مرتبات المنطقة العسكرية الوسطى خطبة وصلاة العيد

عمان – شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مرتبات كتيبة الملك علي الآلية/ الخامسة إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى، خطبة وصلاة عيد الأضحى المبارك، حيث كان في استقباله قائد المنطقة.

وألقى مفتي القوات المسلحة العميد الدكتور ماجد الدراوشة خطبة العيد قال فيها: ” الحمد لله الذي جعلنا مسلمين نسير على الحق ونقدم أنفسنا رخيصةً في سبيل الوطن وأمنه واستقراره”، مشيراً إلى أن هذا اليوم يعود علينا بفرحه وسروره بعد أن أدى المسلمون ركناً عظيماً من أركان الإسلام، وأن الجيش العربي المصطفوي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يحمل رسالة الإسلام السمحة التي تربطنا رباطاً وثيقاً بالمقدسات الإسلامية، عندما قُيض لنا أن نعيش في بلاد باركها الله تعالى ورسوله. وفي سياق متصل زار اللواء الركن الحنيطي كتيبة حرس الحدود/ السابعة إحدى وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، لتقديم التهاني لمرتباتها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث كان في استقباله قائد المنطقة.

ونقل اللواء الركن الحنيطي تحيات وتهاني جلالة القائد الأعلى لمرتبات القوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مبدياً اعتزازه وافتخاره بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة في الدفاع عن حدود الوطن وصون مقدراته والمحافظة على أمنه واستقراره. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة على سعي جلالة الملك عبدالله الثاني لتحسين وتطوير الظروف المعيشية لمرتبات القوات المسلحة عاملين ومتقاعدين، مشيداً بمستوى الكفاءة والاحترافية والمعنويات العالية التي يتمتع بها نشامى القوات المسلحة.

حضر الزيارتين عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، وقادة التشكيلات والوحدات.

–(بترا)