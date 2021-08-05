الحنيطي يقلد كوكبة من الضباط بميدالية مئوية الدولة الأولى – صور

عمان -الغد – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قلّد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، ميدالية مئوية الدولة الأولى لكوكبة من ضباط القوات المسلحة الأردنية العاملين والمتقاعدين.

ونقل اللواء الركن الحنيطي تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى للمكرمين ولجميع منتسبي القوات المسلحة، مؤكداً بأن نشامى الجيش العربي يعاهدون جلالته بأن يبقوا الجند الأوفياء للوطن وقائد الوطن، مستمدين من جلالته العزم والتصميم والإرادة ليبقى هذا الحمى العربي الأصيل واحة أمن واستقرار.

وقال المفتش العام للقوات المسلحة العميد الركن فخر خليفات، إن الجميع في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية، يتطلعون إلى مسيرة حافلة بالمنجزات والخبرات العميقة، متجاوزين الصعوبات والتحديات، مبيناً أن العلاقة الوطيدة التي جمعت قيادته منذ اللحظة الأولى للتأسيس مع مختلف شرائح المجتمع الأردني كان لها الدور الأبرز في تأسيس وطن يسوده الأمن والطمأنينة والعدالة.

وأضاف العميد الركن خليفات خلال الاحتفال الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن الأردن كان وما زال مشروعاً عروبياً نهضوياً، ملتزما بالدفاع عن قضايا أمتيه العربية والإسلامية، وأن الأجيال المتلاحقة استمرت في خوض التجارب التي تراكمت لتسهم في تعزيز بناء الدولة الأردنية الحديثة، التي تحوز على مكانة متقدمة إقليميا وعالميا.

وكان جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني قد أنعم على القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في غمرة احتفالات المملكة بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش بوسام مئوية الدولة، تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة في سبيل رفعة ونهضة الأردن والمحافظة على أمنه واستقراره على مدار مائة عام من تأسيس الدولة الأردنية.



























































































