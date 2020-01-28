الحنيطي يوجه الخدمات لرفع جاهزيتها بشأن “كورونا”

عمان- الغد- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مديرية الخدمات الطبية الملكية، وكان في استقباله مدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب شوكت التميمي.

وتأتي الزيارة في إطار سياسة القوات المسلحة للاطلاع على جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية، والاستمرار في عملية التحديث والتطوير بما يتناسب مع الزيادة في أعداد المراجعين والمرضى ولمواكبة التقدم في المجالات الطبية.

ووجه رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوادر الطبية إلى الاستعداد ورفع الجاهزية لاستقبال أي حالة مشتبه بها من مرض كورونا، واتخاذ الاجراءات المناسبة في حال ظهور أي حالة، واجراء كافة الفحوصات المخبرية والشعاعية، وتخصيص أقسام عزل للتعامل مع هذا المرض، مؤكداً أن الخدمات الطبية هي مؤسسة طبية وطنية تقدم خدماتها لجميع المواطنين العسكريين والمدنيين.

وفي نهاية الزيارة، أشاد اللواء الركن الحنيطي بالمستوى المتميز والمعنويات العالية التي تتمتع بها مرتبات المديرية.