الحنيفات: الأشجار المثمرة مسؤولية “الزراعة” والحرجية على “الأمانة”

عمان- شهدت الأحياء السكنية في عمان انقطاعا للتيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي الأخير، تبعه انقطاع في شبكة الإنترنت؛ مما تسبب ببقاء المواطنين لساعات دون إنترنت وكهرباء.

وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تابعت أسباب الانقطاع لتلافيها مستقبلا، سيما وأن دائرة الأرصاد الجوية قد تنبأت بأربعة منخفضات مقبلة ستؤثر على المملكة خلال الشهر المقبل.

وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات قال إن مسؤولية الأشجار المتداخلة مع أسلاك الكهرباء في شوارع العاصمة هي مسؤولية مشتركة بين الوزارة وأمانة عمان الكبرى وشركة الكهرباء، موضحا أن الأشجار المثمرة في الشوارع هي من مسؤولية وزارة الزراعة، والأشجار الحرجية من مسؤولية أمانة عمان وبعضها ملكية خاصة للأفراد.

وأشار إلى أن تكسر الأشجار لم يكن السبب الأساسي لانقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء العاصمة خلال المنخفض الثلجي، مبينا أنّ الجميع يتحمل مسؤولية مشتركة لتلافي الأعطال في المنخفضات المقبلة.

وأكد الحنيفات أن الوزارة تعاملت مع معظم الملاحظات الواردة إليها خلال فترة المنخفض الجوي، وأن كوادرها تحركت إلى مواقع الأشجار المتكسرة والمتشابكة مع أسلاك الكهرباء.

وسبق لمدير شركة الكهرباء الاردنية حسن عبدالله، أن أرجع سبب انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض إلى تشابك الأسلاك مع الأشجار، وعدم امتلاك الشركة صلاحية تقليم الأشجار المتشابكة، بينما قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إن توقف خدمات الإنترنت سببه انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عديدة في العاصمة عمان.

وأوضح رئيس الهيئة المهندس بسام السرحان في تصريح سابق، أن انقطاع الكهرباء أدى إلى توقف أبراج الاتصالات عن العمل بعد نفاد البطاريات الاحتياطية التي تزودها بالطاقة لمدة تصل إلى 6 ساعات، ما أدى إلى انقطاع في تغطية شبكات الاتصالات لتتوقف معظم خدمات الانترنت.

وأشار إلى حالات انقطاع جزئية نتيجة سقوط أشجار على أسلاك التوصيل وإغلاق طرق بسبب كثافة تساقط الثلوج ما أخّر وصول فرق الطوارئ والاسناد الفني لدى الشركات إلى مواقع المحطات.

الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي قال إن الوزارة قامت بتقليم الأشجار خلال فصل الصيف، مؤكدا أن الوزارة استجابت خلال المنخفض لجميع الملاحظات المتعلقة بتكسر الأشجار وعالجت الغالبية العظمى من هذه الملاحظات.

من جهتها، ذكرت وزارة الإدارة المحلية في بيان صدر عنها أنه ورد إلى غرفة الطوارئ الرئيسة الخاصة بها 62 اتصالاً لملاحظات تتعلق بسقوط الأشجار وتأثير بعضها على أسلاك وأعمدة الكهرباء وتعاملت الوزارة معها جميعها.

ولفت البيان إلى أن غرفة الطوارئ في وزارة الإدارة المحلية قد تعاملت مع جميع الملاحظات التي وردت من مواطنين.

يشار إلى أن لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، زارت غرفة عمليات شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة، للوقوف على حيثيات وأسباب اعطال وانقطاعات التيار الكهربائي عن مناطق عدة في عمان، خلال المنخفض الثلجي الذي أثر على المملكة الأيام الماضية.

وقال رئيسها النائب المهندس فراس العجارمة، في بيان صحفي أصدرته اللجنة، إنه جرى الاطلاع على أسباب التعثر والأعطال، موضحًا أن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم غد الاثنين، لبحث جميع المعلومات التي حصلت عليها أثناء الزيارة مع وزير الطاقة والثروة المعدنية، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وجميع المعنيين بهذا الشأن.