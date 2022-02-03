الحنيفات: البدء بصرف التعويضات للمتضررين الحرائق الإسرائيلية￼

قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن صندوق المخاطر الزراعية، باشر بصرف تعويضات للمزارعين المتضررين من الحرائق الاسرائيلية العام الماضي.

وأضاف الحنيفات، لـ “هلا أخبار”، أن صرف تعويضات المزارعين المتضررين من الحرائق الإسرائيلية جاء بناء على قرار مجلس الوزراء.

وفي 26 كانون الأول، قرر مجلس الوزراء، صرف مليون دينار للمزارعين المتضررين من جفاف سد الوالة، وصرف مستحقات المتضررين من آثار الحرائق الممتدة عبر الحدود والتي أتت على نحو 150 دونما بمنطقة وادي الأردن في الأغوار الشمالية.

من جهته، قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، في تصريح لـ “هلا أخبار”، إن المزارعين بدأوا بالحصول على تعويضات الحرائق التي حدثت العام الماضي.

وأشار إلى أن هذه التعويضات، جاءت بعد الحرائق الاسرائيلية التي امتدت عبر الحدود مع فلسطين المحتلة في 2021.

وفي السياق، قال وزير الزراعة، إن المنخفض القطبي الأخير، أخرّ من عملية حصر أضرار “الصقيع” الواقعة على المزروعات في بعض المناطق الزراعية بالمملكة.

وأوضح الحنيفات، إن لجان حصر الأضرار لا زالت تواصل عملها بحصر أضرار المزارعين جراء حالة الصقيع التي شهدتها المملكة، أواخر الشهر الماضي.

وبين أن أضرار الصقيع كانت ملحوظة بعدد من المناطق، مما تتسبب بأضرار على بعض المحاصيل، مثل؛ محاصيل الخيار والكوسا والباذنجان والبطاطا.